23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Защитнику «ПСЖ» Лукасу Эрнандесу предъявлены обвинения в торговле людьми — Paris Match

Комментарии

Защитник «ПСЖ» Лукас Эрнандес и его девушка Виктория Триай столкнулись с юридическими проблемами. По информации Paris Match, 29-летнему футболисту и его спутнице официально предъявлены обвинения в незаконном трудоустройстве и торговле людьми.

Прокуратура Версаля инициировала уголовное дело после обращения семьи, которая с сентября 2024 года по ноябрь 2025 года работала на Эрнандеса. Члены семьи выполняли различные обязанности, включая функции охранника, повара, домработницы и няни, а также занимались рядом других работ.

По словам пострадавших, Лукас Эрнандес и Виктория Триай заставляли их работать от 72 до 84 часов в неделю без надлежащего трудового договора. Это является серьёзным нарушением трудового законодательства. Семья считает такое количество рабочих часов чрезмерным и несправедливым.

В данный момент прокуратура продолжает расследование, однако никаких мер в отношении защитника и его подруги пока не принято.

