Издание Footmercato раскритиковало Шевалье и Забарного после матча «ПСЖ» со «Спортингом»

Французское издание Footmercato раскритиковало игру вратаря и защитника «ПСЖ» Люка Шевалье и Ильи Забарного после матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» (1:2). Парижская команда пропустила победный гол на 90-й минуте.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Суарес – 74'     1:1 Кварацхелия – 79'     2:1 Суарес – 90'    

Footmercato выпустило статью под названием «ПСЖ»: Люка Шевалье и Илья Забарный снова провалились». В ней критикуется выступление игроков парижан в игре с лиссабонским клубом, а также указывается, что футболисты регулярно выступают ниже ожиданий болельщиков и экспертов.

Напомним, ранее «ПСЖ» выбыл из Кубка Франции, проиграв в 1/16 финала турнира «Парижу» со счётом 0:1. Забарный и Шевалье провели на поле весь матч.

