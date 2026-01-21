Издание Footmercato раскритиковало Шевалье и Забарного после матча «ПСЖ» со «Спортингом»

Французское издание Footmercato раскритиковало игру вратаря и защитника «ПСЖ» Люка Шевалье и Ильи Забарного после матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» (1:2). Парижская команда пропустила победный гол на 90-й минуте.

Footmercato выпустило статью под названием «ПСЖ»: Люка Шевалье и Илья Забарный снова провалились». В ней критикуется выступление игроков парижан в игре с лиссабонским клубом, а также указывается, что футболисты регулярно выступают ниже ожиданий болельщиков и экспертов.

Напомним, ранее «ПСЖ» выбыл из Кубка Франции, проиграв в 1/16 финала турнира «Парижу» со счётом 0:1. Забарный и Шевалье провели на поле весь матч.