Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Романо сообщил, сколько месяцев пропустит травмированный Джек Грилиш

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил о характере травмы вингера «Эвертона» Джека Грилиша, а также назвал сроки восстановления футболиста.

«Джек Грилиш выбыл из строя на три месяца из-за стрессового перелома стопы. 12 недель составит срок восстановления для звезды «Эвертона», поскольку проведённые сегодня обследования подтвердили тяжёлую травму. Серьёзный удар для клуба» — написал Романо в соцсети X.

Джек Грилиш выступает за «Эвертон» на правах годичной аренды из «Манчестер Сити». Срок соглашения истекает летом текущего года. В сезоне-2025/2026 англичанин принял участие в 22 матчах за ливерпульский клуб, отметился двумя голами и шестью результативными передачами.

