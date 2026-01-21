Агент Худякова объяснил, почему российский вратарь не играет в «Штурме»

Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы российского вратаря «Штурма» Даниила Худякова, объяснил отсутствие игрового времени у голкипера. Напомним, 22-летний футболист травмировал руку летом 2025 года.

«Даня уже давно восстановился. Он набирал форму и получал игровую практику, выступая за вторую команду «Штурма». Со здоровьем всё в порядке. Дело за малым — выиграть конкуренцию», — сказал Кузмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Даниил Худяков перебрался в «Штурм» из московского «Локомотива» летом 2024 года. На данный момент основным вратарём команды является датчанин Оливер Кристенсен.