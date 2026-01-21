Про историю «Манчестер Юнайтед» снимут документальный сериал

Кинокомпания Lionsgate снимет документальный сериал, посвящённый истории «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, лента будет снята по образцу сериала «Корона», посвящённого биографии королевы Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II, в котором реальные факты были поданы в формате исторического драматического повествования. Сообщается, что клуб получит гарантированную сумму в несколько миллионов долларов, если сериал будет снят и продан крупной стриминговой платформе. На данный момент производство ленты находится на стадии разработки.

Потенциальная величина роялти будет становиться больше в зависимости от количества заказанных и снятых сезонов, а также масштаба дистрибуционного соглашения.