«Уже спокойно подсказывает». Агент Баринова рассказал об адаптации игрока в ЦСКА

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, высказался об адаптации своего клиента в новом клубе.

«Я специально прилетел на сборы к Диме. Первые пять дней находился рядом — мне было интересно, как он вольётся в новый коллектив. По увиденному у него нет никаких проблем с адаптацией. С ребятами по национальной сборной они давно знакомы, у них если не дружеские, то точно товарищеские отношения. В игровых упражнениях он уже совершенно спокойно подсказывает. Такое ощущение, что находится в ЦСКА продолжительное время, а не только появился», — сказал Кузмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Баринов перебрался в ЦСКА из московского «Локомотива» в зимнее трансферное окно. Контракт полузащитника с железнодорожниками истекал в конце сезона.

