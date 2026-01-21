«Динамо» объявило о трансфере защитника Рикардо из «Ботафого»

Московское «Динамо» завершило процесс подписания 23-летнего центрального защитника «Ботафого» Дэвида Рикардо. О трансфере официально объявила пресс-служба бело-голубых.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера бразильского футболиста составила € 6 млн. Ещё € 1 млн включён в сделку в качестве бонусов. Сообщалось,, что контракт Рикардо с бело-голубыми будет рассчитан на четыре года с возможностью продления ещё на один год.

Фото: ФК «Динамо» Москва

Рикардо выступал в составе «Ботафого» с января 2025 года. За этот период защитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.