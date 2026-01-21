Анчелотти — о победе «Реала» над «Монако»: какой потрясающий вечер Лиги чемпионов!

Бывший тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, ныне возглавляющий сборную Бразилии, прокомментировал недавнюю победу «Реала» над «Монако» в рамках 7-го тура Лиги чемпионов. В этом матче «сливочные» одержали уверенную победу со счётом 6:1. Анчелотти наблюдал за игрой с трибуны стадиона.

«Какой потрясающий вечер Лиги чемпионов на «Бернабеу»! Спасибо всем болельщикам «Реала» за тёплый приём. Удачи в оставшейся части сезона и «Хала Мадрид»! — говорится в сообщении Анчелотти в соцсети Х.

После этой победы «Реал» занимает второе место в турнирной таблице с 15 очками после семи матчей. В следующем туре «Реал» сыграет на выезде с португальской «Бенфикой» 28 января.