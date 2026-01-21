Нападающий «Зенита» Мантуан: все игроки приехали на сборы подготовленными

Бразильский нападающий «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о первых днях работы команды в рамках зимних сборов.

— Густаво, как ощущаются первые дни на тренировочных сборах в Катаре?

— Мы хорошо начали работу. Думаю, все игроки приехали сюда подготовленными, каждый осознаёт серьёзность этого периода. Конечно, после двух тренировок в конце дня ты чувствуешь усталость, болят ноги, но это нормально. Так всегда бывает, пока организм заново привыкает ко всем нагрузкам. Но всё здорово, тесты успешно пройдены, так что только вперёд!

— Недавно у команды был сложный тест — с масками, на определение максимального потребления кислорода футболистом. Вы ведь показали лучший результат, верно? Для вас это было важно?

— Да, важно, ведь это подтверждение того, что я в порядке, хорошо готов физически. Само собой, многое нужно улучшать, я ещё не набрал оптимальных кондиций, не готов на 100%. После праздников мы все немного выпадаем из ритма, но мне было необходимо узнать, что в настоящий момент я в хорошей форме.

— Вы тогда могли пробежать ещё какое-то расстояние? Или остановились, когда поняли, что сил больше нет?

— С точки зрения дыхания и пульса всё было в порядке, а вот ноги стали тяжёлыми. Я понял, что начинаю отставать от нужного темпа, и решил прекратить. По кардио вопросов не было, но мышцы уже не справлялись, — приводит слова Мантуана официальный сайт клуба с берегов Невы.