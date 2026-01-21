Стал известен срок контракта и игровой номер новичка «Динамо» Рикардо

Бразильский центральный защитник Дэвид Рикардо подписал с московским «Динамо» контракт до лета 2030 года с возможностью продления ещё на сезон. В составе бело-голубых 23-летний игрок будет выступать под номером 57. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера бразильского футболиста составила € 6 млн. Ещё € 1 млн включён в сделку в качестве бонусов. По данным СМИ, на игрока также претендовал «Торино».

Рикардо выступал в составе «Ботафого» с января 2025 года. За этот период защитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.