«Славия» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 21 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Славия» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире матч покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем туре пражская команда уступила «Тоттенхэму» со счётом 0:3, а каталонский клуб одержал победу над франкфуртским «Айнтрахтом» (2:1). В следующем туре «Славия» встретится с «Пафосом» (28 января), а «Барселона» — с «Копенгагеном» (28 января).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Какие карточки есть в футболе: