Нападающий «Зенита» Мантуан ответил, как проводит свободное время на сборах

Бразильский нападающий «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, как проходит его свободное время в рамках тренировочного процесса на зимних сборах.

— Как проходит здесь ваше свободное время?
— В первые дни на сборах я сплю больше обычного, потому что часто валюсь с ног от усталости. Иногда сплю днём. Вообще предпочитаю не делать этого сейчас, чтобы лучше засыпалось вечером, организм ещё пока перестраивается на отличный от бразильского часовой пояс. Но когда всё войдёт в привычный режим, тогда точно верну дневной отдых — считаю, что эта передышка на час-полтора очень важна в тренировочном процессе. А если не спится, всегда болтаю с друзьями из Бразилии, звоню по видео своей девушке. С ней мы постоянно на связи, и эти разговоры тоже помогают отдохнуть и восстановить силы. По вечерам собираемся вместе с Нино, Педро, Дугласом, Луисом Энрике, болтаем, смеёмся, стараемся, чтобы никто не оставался один, — приводит слова Мантуана официальный сайт клуба с берегов Невы.

