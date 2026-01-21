Игроки «Манчестер Сити» вернут деньги болельщикам клуба, посетившим матч с «Будё-Глимт»

Футболисты «Манчестер Сити» вернут деньги болельщикам «горожан», которые присутствовали на матче с «Будё-Глимт» в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра проходила в Норвегии на стадионе «Аспмюра» в Будё. Английская команды проиграла со счётом 1:3.

«Наши болельщики для нас — всё. Мы знаем, чем жертвуют наши фанаты, когда путешествуют по миру, чтобы поддержать нас дома и на выезде, никогда не будем воспринимать это как должное. Они лучшие болельщики в мире. Мы также понимаем, что болельщикам, которые поддерживали нас на морозе в течение сложного для нас вечера, пришлось проделать долгий путь. Возмещение стоимости билетов для болельщиков, которые приехали в Будё, — это меньшее, что мы можем сделать», – приводит слова игроков «горожан» Manchester Evening News.

По информации издания, футболисты вернут фанатам £ 9357 (€ 10 760).