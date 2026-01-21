Скидки
Главная Футбол Новости

Игроки «Манчестер Сити» вернут деньги болельщикам клуба, посетившим матч с «Будё-Глимт»

Игроки «Манчестер Сити» вернут деньги болельщикам клуба, посетившим матч с «Будё-Глимт»
Комментарии

Футболисты «Манчестер Сити» вернут деньги болельщикам «горожан», которые присутствовали на матче с «Будё-Глимт» в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра проходила в Норвегии на стадионе «Аспмюра» в Будё. Английская команды проиграла со счётом 1:3.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Хёг – 22'     2:0 Хёг – 24'     3:0 Хёуге – 58'     3:1 Шерки – 60'    
Удаления: нет / Родри – 62'

«Наши болельщики для нас — всё. Мы знаем, чем жертвуют наши фанаты, когда путешествуют по миру, чтобы поддержать нас дома и на выезде, никогда не будем воспринимать это как должное. Они лучшие болельщики в мире. Мы также понимаем, что болельщикам, которые поддерживали нас на морозе в течение сложного для нас вечера, пришлось проделать долгий путь. Возмещение стоимости билетов для болельщиков, которые приехали в Будё, — это меньшее, что мы можем сделать», – приводит слова игроков «горожан» Manchester Evening News.

По информации издания, футболисты вернут фанатам £ 9357 (€ 10 760).

