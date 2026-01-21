Роман Шишкин: «Спартак» играет не на шестое место, они должны быть в тройке

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о турнирном положении красно-белых.

«По слуху шестое место — провал. Однако много оптимизма. У «Спартака» хороший состав, было много классных отрезков и матчей даже при Станковиче. На самом деле, в таблице такая плотность, что выигрываешь два или три матча — ты уже в тройке. Оптимизма и ожиданий достаточно. «Спартак» играет не на шестое место, они должны быть как минимум в тройке и по составу, и по перспективности игры. Не стоит привязывать место», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На зимнюю паузу в Мир Российской Премьер-Лиге «Спартак» ушёл на шестой строчке. В активе команды 29 очков в 18 играх. Отставание от пятого места составляет шесть очков.