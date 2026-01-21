Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Шишкин: «Спартак» играет не на шестое место, они должны быть в тройке

Роман Шишкин: «Спартак» играет не на шестое место, они должны быть в тройке
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о турнирном положении красно-белых.

«По слуху шестое место — провал. Однако много оптимизма. У «Спартака» хороший состав, было много классных отрезков и матчей даже при Станковиче. На самом деле, в таблице такая плотность, что выигрываешь два или три матча — ты уже в тройке. Оптимизма и ожиданий достаточно. «Спартак» играет не на шестое место, они должны быть как минимум в тройке и по составу, и по перспективности игры. Не стоит привязывать место», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На зимнюю паузу в Мир Российской Премьер-Лиге «Спартак» ушёл на шестой строчке. В активе команды 29 очков в 18 играх. Отставание от пятого места составляет шесть очков.

Материалы по теме
«Краснодар» — фаворит, «Спартак» должен быть в тройке». Шишкин — о близких ему клубах
Эксклюзив
«Краснодар» — фаворит, «Спартак» должен быть в тройке». Шишкин — о близких ему клубах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android