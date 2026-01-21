Скидки
Футбол Новости

Нападающий «Зенита» Мантуан рассказал о тренировках на базе клуба «Коринтианс»

Нападающий «Зенита» Мантуан рассказал о тренировках на базе клуба «Коринтианс»
Комментарии

Бразильский нападающий «Зенита» Густаво Мантуан высказался о своих тренировках на базе клуба «Коринтианс» во время отпуска.

— В отпуске вы часто тренируетесь на базе команды «Коринтианс». Как это происходит?
— Да, слава богу, у меня прекрасные отношения с клубом и людьми, работающими там. Со многими из них я провёл бок о бок много времени, поэтому, оказавшись на родине, звоню им и прошу разрешения воспользоваться клубной инфраструктурой, которая весьма хороша. Отличные поля, тренажёры, так что всё это мне только на пользу. И «Коринтианс» всегда открывает для меня двери, за что ему огромное спасибо. Благодаря этому моё физическое состояние сейчас на очень приличном уровне.

«Коринтианс» — клуб, который воспитал меня, подготовил к жизни не только как футболиста, но и как человека. Он в моём сердце. Если у меня есть возможность, всегда хожу на его матчи, когда бываю в Бразилии. Это страсть, которая рождается в каждом, кто когда-либо прикоснулся к его цветам. Вместе с Педро мы были на ответном полуфинале Кубка страны в Сан-Паулу, «Коринтианс» прошёл «Крузейро» по пенальти, так что эмоций было море. Вы не представляете, что творилось в тот вечер на стадионе! Просто вау, — приводит слова Мантуана официальный сайт клуба с берегов Невы.

