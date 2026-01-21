Скидки
Роман Шишкин выделил проблему, с которой Баринов может столкнуться в ЦСКА

Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин высказался о переходе экс-капитана железнодорожников в московский ЦСКА.

— Баринов станет усилением для ЦСКА?
— Да. Тренер же не просто так хотел этого футболиста. Его знают многие. Думаю, была согласованность именно с главным тренером. На этой позиции в ЦСКА есть ребята, которые играют стабильно. Как тренер будет его использовать? Зная Бару, он может сыграть на любой позиции: бокс-ту-бокс, опорник. Проблем по самому Баринову не будет, но вопрос в том, как он впишется в команду. Проведя всю карьеру в одном клубе, тяжело пробовать себя в другом. Понятно, что это не отъезд в другую страну, но это другая команда, менталитет, болельщики, — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Баринов перебрался в ЦСКА из московского «Локомотива» в зимнее трансферное окно. Контракт полузащитника с железнодорожниками истекал в конце сезона.

