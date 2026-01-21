Форвард «Реала» Винисиус прокомментировал освистывание болельщиками клуба

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о ситуации с освистыванием игроков клуба болельщиками. Ранее, во время матча с «Леванте» (2:0) в 20-м туре Ла Лиги, Винисиус был освистан с трибун.

«Мне очень грустно. Не хочу, чтобы меня освистывали дома, где я чувствую себя очень комфортно. В последних нескольких матчах не чувствовал себя так. Всякий раз, когда я играл плохо, всякий раз, когда делал что-то не так, меня освистывали. Конечно, они имеют на это право. Они платят большие деньги за билет. Всё же этого не понимаю… Но я здесь, чтобы продолжать бороться за этот клуб», — приводит слова Винисиуса Mundo Deportivo.

Вчера, 20 января, мадридский клуб провёл матч с «Монако» в рамках 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА, одержав уверенную победу со счётом 6:1. Винисиус Жуниор отметился голом и двумя результативными передачами.