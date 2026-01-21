Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался перед трансфером в «Атлетико Минейро»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался перед трансфером в «Атлетико Минейро»
Комментарии

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался перед трансфером в бразильский «Атлетико Минейро».

— Мне ещё предстоит пройти медицинское обследование, но я очень рад. Самое важное — хорошо адаптироваться. Начать знакомство с товарищами по команде, тренерским штабом, а затем быть готовым выложиться на 100%

— В воскресенье у нас важная игра с «Крузейро». Если до этого всё будет хорошо, вы будете готовы выйти?
— Всегда, всегда я буду готов. Самое главное, что «Атлетико Минейро» приложил огромные усилия, чтобы я сюда попал, очень счастлив. Мне нужно пройти медосмотр, после чего буду готов играть.

Это очень хороший шаг для меня, хочу выкладываться на 100%, – сказал Кассьерра в видео, опубликованном журналистом Энрике Вильярдом в своём аккаунте в соцсети X.

Кассьерра выступал в составе сине-бело-голубых с лета 2022 года. За этот период Матео принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился 49 голами и 23 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Материалы по теме
У двух экс-легионеров РПЛ проблемы. Ушли в зарубежные клубы — и спустя полгода без работы!
У двух экс-легионеров РПЛ проблемы. Ушли в зарубежные клубы — и спустя полгода без работы!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android