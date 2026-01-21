Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался перед трансфером в «Атлетико Минейро»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался перед трансфером в бразильский «Атлетико Минейро».

— Мне ещё предстоит пройти медицинское обследование, но я очень рад. Самое важное — хорошо адаптироваться. Начать знакомство с товарищами по команде, тренерским штабом, а затем быть готовым выложиться на 100%

— В воскресенье у нас важная игра с «Крузейро». Если до этого всё будет хорошо, вы будете готовы выйти?

— Всегда, всегда я буду готов. Самое главное, что «Атлетико Минейро» приложил огромные усилия, чтобы я сюда попал, очень счастлив. Мне нужно пройти медосмотр, после чего буду готов играть.

Это очень хороший шаг для меня, хочу выкладываться на 100%, – сказал Кассьерра в видео, опубликованном журналистом Энрике Вильярдом в своём аккаунте в соцсети X.

Кассьерра выступал в составе сине-бело-голубых с лета 2022 года. За этот период Матео принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился 49 голами и 23 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.