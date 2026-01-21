Скидки
Нападающий «Зенита» Мантуан ответил, какой игрок его вдохновляет

Комментарии

Бразильский нападающий «Зенита» Густаво Мантуан заявил, что бывший футболист сборной Бразилии Роналдо вдохновляет его.

— Теперь у вас [есть] бутсы в честь Роналдиньо. Можете назвать его своим кумиром?
— В целом, да, ведь всем известно, чего он добился в футболе. Хотя больше я симпатизирую Зубастику, Роналдо Феномено. Из-за того, что он пережил, из-за всех сложностей, через которые ему пришлось пройти в своей карьере. У меня тоже были тяжёлые травмы, поэтому мне так близка его история. Причём у Роналдо всё было гораздо хуже, учитывая уровень технологий в то время. Он мой источник вдохновения и должен быть им для многих других молодых футболистов. То, как он не сдался, как его не сломили все проблемы со здоровьем, как он преодолел их, пошёл дальше и показал всё, на что способен. При этом, безусловно, Роналдиньо — идол не только для меня, но для всех бразильских мальчишек, которые выросли, наблюдая за его игрой, — приводит слова Мантуана официальный сайт клуба с берегов Невы.

