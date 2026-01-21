Скидки
Агент Джикии: не стал бы относиться серьёзно к слухам вокруг Георгия, на него рассчитывают

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, высказался о будущем своего клиента.

«У Георгия всё в порядке. На него рассчитывают в клубе. В последних матчах он не играл, потому что была микротравма. Сейчас восстановился — думаю, в следующем матче будет играть. Что касается информации и слухов вокруг Георгия, источники, которые это выпускали, довольно сомнительные сами по себе. Я бы не стал серьёзно к этому относиться», — сказал Кузмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Георгий Джикия перебрался в «Антальяспор» после сезона в составе подмосковных «Химок». Ранее футболист защищал цвета московского «Спартака».

