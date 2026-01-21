Шишкин: если «Краснодар» станет чемпионом, Сперцяну надо уезжать — к 30 будет тяжело

Экс-защитник «Краснодара» Роман Шишкин высказался о возможном переезде капитана чёрно-зелёных Эдуарда Сперцяна в один из европейских чемпионатов.

«Если бы были конкретные варианты и договорённости, он бы ушёл. Видимо, этого не было — всё вокруг да около. Здесь вопрос к самому Эдику: хочет ли он попробовать свои силы за границей? Понятно, что это будет понижение зарплаты, адаптация и куча нюансов. Он должен сам принять решение. Я так понимаю, Сергей Николаевич был не против. У них настолько прямая коммуникация, что они чуть ли не совместно принимают решение, ехать ему или нет. Классно, что Сперцян не забуксовал и показывает такую же статистику. Если «Краснодар» вновь станет чемпионом, этим нужно воспользоваться. Можно было этим пользоваться и после первого чемпионского сезона. К 30 годам ему будет уже тяжело уехать», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Действующие чемпионы страны вновь ушли на зимнюю паузу в Мир Российской Премьер-Лиге на первом месте в таблице. В активе «быков» 40 очков после 18 туров — на одно больше, чем у «Зенита».