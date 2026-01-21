Винисиус: последний год был сложным, я не мог играть так, как хочу

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о ситуации с уходом тренера Хаби Алонсо.

«Ничего не могу сделать, абсолютно ничего. Могу только отдавать все силы. Я не всегда буду в лучшей технической форме, но всегда отдавал все силы команде. Когда у других не хватает голов, стараюсь отдать голевой пас, когда мне нужно защищаться, стараюсь защищаться. Конечно, я не лучший защитник в команде. Для этого есть другие игроки. Пресса говорит что хочет, а болельщики думают и понимают, что должны меня критиковать. Но я верю, лучший способ совершенствоваться — это вернуться домой и быть принятым на «Бернабеу» лучшими болельщиками в мире. Всегда говорил, что это требует многого, и я должен быть в лучшей форме всегда. Последний год был для меня сложным, потому что не мог играть так, как хочу, но всегда важно продолжать двигаться вперёд. Хочу остаться здесь надолго», — приводит слова Винисиуса Mundo Deportivo.

12 января 2026 года мадридский «Реал» объявил об уходе Хаби Алонсо с должности главного тренера первой команды.