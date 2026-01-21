Скидки
Роман Шишкин: с иронией отношусь к скепсису в адрес Мусаева, у него большая перспектива

Комментарии

Экс-защитник «Краснодара» Роман Шишкин высказался о критике в адрес главного тренера «быков» Мурада Мусаева со стороны футбольных экспертов, а также поделился воспоминаниями о работе под руководством специалиста.

«С иронией отношусь к скепсису в адрес Мусаева. Я находился в «Краснодаре» в момент, когда уходил Шалимов и приходил Олегыч. Для него это было первым опытом в большой команде, потому что до этого работал с молодёжью. Никто не понимал, как он будет работать. Казалось, будет непросто вливаться, но настолько гармонично и чётко зашёл со своими мыслями. Мне ещё тогда бросилось в глаза, что есть большая перспектива стать успешным тренером.

Почитав многих аналитиков и экспертов, я относился с ухмылкой к этим нападкам. Никто же не знает, как он коммуницирует и работает с командой. Был момент, когда он уходил из «Краснодара». Однако важный момент, что Галицкий его вернул и дал второй шанс. В итоге он раскрылся настолько, что сейчас является матёрым и грамотным тренером, несмотря на возраст. У меня не было никаких сомнений, что он вырастет в большого тренера. Весь вопрос был в другом: в какой команде? Классно, что это получилось сделать в родном клубе. Он всё ещё молод, у него большая перспектива», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

