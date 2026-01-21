Кроос: даже у золотого поколения «Реала» были трудные времена

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мнением о трудностях, с которыми «сливочные» сталкиваются в нынешнем сезоне. Ранее «Королевский клуб» уволил Хаби Алонсо с поста главного тренера команды после поражения от «Барселоны» (2:3) в финале Суперкубка Испании. Под руководством Альваро Арбелоа «Реал» проиграл «Альбасете» (2:3) в Кубке страны.

«Когда я играл за «Реал», нас тоже выбивала из Кубка команда третьего дивизиона. Сейчас нашему клубу далеко до идеала, но даже у того золотого поколения были трудные времена.

Игрок, которого не освистывали на «Бернабеу», не является великим. В 2019 году после поражения от «Аякса» со счётом 1:4 я тоже слышал свист в свой адрес.

Можно сказать, что «Реал», возможно, не в лучшей форме. Но это в значительной степени отражает то, что значит быть здесь, подписать здесь контракт. И пресса, и болельщики редко критикуют игроков второго плана. Они всегда выбирают громкие имена.

Если вас освистывают ещё до матча, это нисколько не облегчает достижение цели, которую преследует клуб и все остальные — побеждать и хорошо играть. Нынешняя ситуация неблагоприятна, единственный выход — это результаты, правильный настрой и хорошая игра. Мы всё это уже проходили», — приводит слова Крооса AS со ссылкой на Einfach mal Luppen.