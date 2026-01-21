Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кроос: даже у золотого поколения «Реала» были трудные времена

Кроос: даже у золотого поколения «Реала» были трудные времена
Комментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мнением о трудностях, с которыми «сливочные» сталкиваются в нынешнем сезоне. Ранее «Королевский клуб» уволил Хаби Алонсо с поста главного тренера команды после поражения от «Барселоны» (2:3) в финале Суперкубка Испании. Под руководством Альваро Арбелоа «Реал» проиграл «Альбасете» (2:3) в Кубке страны.

«Когда я играл за «Реал», нас тоже выбивала из Кубка команда третьего дивизиона. Сейчас нашему клубу далеко до идеала, но даже у того золотого поколения были трудные времена.

Игрок, которого не освистывали на «Бернабеу», не является великим. В 2019 году после поражения от «Аякса» со счётом 1:4 я тоже слышал свист в свой адрес.

Можно сказать, что «Реал», возможно, не в лучшей форме. Но это в значительной степени отражает то, что значит быть здесь, подписать здесь контракт. И пресса, и болельщики редко критикуют игроков второго плана. Они всегда выбирают громкие имена.

Если вас освистывают ещё до матча, это нисколько не облегчает достижение цели, которую преследует клуб и все остальные — побеждать и хорошо играть. Нынешняя ситуация неблагоприятна, единственный выход — это результаты, правильный настрой и хорошая игра. Мы всё это уже проходили», — приводит слова Крооса AS со ссылкой на Einfach mal Luppen.

Материалы по теме
Сегодняшний «Реал» — самая парадоксальная команда мира. Зачем и почему?
Сегодняшний «Реал» — самая парадоксальная команда мира. Зачем и почему?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android