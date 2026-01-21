«РТ-Капитал» уведомил «Крылья Советов» о намерении признать клуб банкротом

«РТ-Капитал» через суд уведомил «Крылья Советов» о намерении признать самарский клуб несостоятельным. Заявление компании появилось на сайте Федресурс. Не ранее 5 февраля и не позднее 20 февраля «РТ Капитал» имеет право обратиться в арбитражный суд с требованием признать «Крылья» банкротом.

В конце декабря 2025 года председатель совета директоров «Крыльев» Дмитрий Яковлев рассказал, что клуб выплатил 67 млн задолженности. Тогда же функционер заявлял, что до февраля 2026-го самарцы планируют погасить долг в 550 млн рублей.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.