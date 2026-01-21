Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«РТ-Капитал» уведомил «Крылья Советов» о намерении признать клуб банкротом

«РТ-Капитал» уведомил «Крылья Советов» о намерении признать клуб банкротом
Комментарии

«РТ-Капитал» через суд уведомил «Крылья Советов» о намерении признать самарский клуб несостоятельным. Заявление компании появилось на сайте Федресурс. Не ранее 5 февраля и не позднее 20 февраля «РТ Капитал» имеет право обратиться в арбитражный суд с требованием признать «Крылья» банкротом.

В конце декабря 2025 года председатель совета директоров «Крыльев» Дмитрий Яковлев рассказал, что клуб выплатил 67 млн задолженности. Тогда же функционер заявлял, что до февраля 2026-го самарцы планируют погасить долг в 550 млн рублей.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

Материалы по теме
Баринов и другие перестановки в ЦСКА, много новостей из «Динамо». Главное в РПЛ за неделю
Баринов и другие перестановки в ЦСКА, много новостей из «Динамо». Главное в РПЛ за неделю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android