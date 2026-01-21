Скидки
Новичок «Динамо» Рикардо впервые обратился к болельщикам клуба после своего трансфера

Комментарии

Новичок московского «Динамо» Дэвид Рикардо обратился к поклонниками бело-голубых после официального завершения перехода. Бразилец уже присоединился к своей новой команде на зимних тренировочных сборах.

«Спасибо за приём. Я уже тренируюсь. Скоро увидимся. Давай, «Динамо», — сказал Рикардо в видеообращении к болельщикам клуба, опубликованном в телеграм-канале «Динамо».

Дэвид Рикардо перешёл в «Динамо» из бразильского «Ботафого». С 23-летним центральным защитником был подписан контракт до лета 2030 года с возможностью продления ещё на сезон. За московский клуб Рикардо будет выступать под номером 57.

