С Неймара сняли обвинения в мошенничестве. Футболист может избежать штрафа в € 28 млн

Нападающий бразильского «Сантоса» Неймар выиграл дело в Федеральном суде Бразилии и близок к тому, чтобы избежать штрафа в размере 180 млн бразильских реалов (€ 28, 8 млн). Об этом сообщает ESPN.

Ранее игрок обвинялся в мошенничестве в связи с неуплатой налогов в период с 2012 по 2014 год, когда футболист выступал за «Барселону». Теперь суд постановил, что преступления не было, отменил самые крупные штрафы и признал, что налоги, уплаченные Неймаром в Испании, могут быть зачтены в Бразилии. При этом правительство всё ещё может обжаловать это решение.

В сезоне-2025 Неймар провёл 28 матчей, в которых забил 11 голов и сделал четыре ассиста. Бразилец планирует сыграть на чемпионате мира 2026 года, о чём неоднократно упоминалось в СМИ.