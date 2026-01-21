Скидки
Тренер «Реала» Арбелоа защитил форварда Браима Диаса после неудачи в финале Кубка Африки

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа встал на защиту нападающего Браима Диаса, который не смог реализовать пенальти в финале Кубка африканских наций, где сборная Марокко заняла второе место. Арбелоа отметил, что команда должна быть благодарна Диасу за его вклад в успешное выступление на турнире.

«Браим Диас показал исключительную игру на Кубке африканских наций. Сборная Марокко вышла в финал во многом благодаря ему. Конечно, мы все с нетерпением ждём его возвращения и готовы приветствовать его с распростёртыми объятиями. Благодаря нашему стилю игры он может адаптироваться к различным позициям. Его с нетерпением ждут и товарищи по команде, это взаимное уважение вселяет в меня большую уверенность в будущем», — приводит слова Арбелоа One Football.

Браим Диас провёл 18 матчей за «Реал» в текущем сезоне, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2027 года, а его рыночная стоимость, согласно оценкам Transfermarkt, составляет € 35 млн.

