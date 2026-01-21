Касагранде раскрыл детали сделки между «Динамо» и «Ботафого» по трансферу Рикардо

Инсайдер Вене Касагранде в соцсети X сообщил детали трансфера бразильского защитника Дэвида Рикардо из «Ботафого» в «Динамо». О трансфере официально объявила пресс-служба московского клуба в среду, 21 января.

По данным источника, сумма трансфера 23-летнего футболиста в «Динамо» составила € 6 млн. Ещё € 1 млн бразильцы получат в качестве бонуса. Сообщается, что 10% от суммы трансфера получит бывший клуб Рикардо «Сеара», главным тренером которой является экс-игрок «Спартака» Сантос Моцарт.

Рикардо перешёл в «Ботафого» из «Сеары» в январе 2025 года. По данным СМИ, сумма трансфера тогда составила € 1,74 млн.