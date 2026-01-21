Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Крыльях Советов» прокомментировали информацию о возможном банкротстве клуба

В «Крыльях Советов» прокомментировали информацию о возможном банкротстве клуба
Комментарии

Председатель совета директоров самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал информацию о возможном банкротстве клуба.

«На сегодняшний день компания «РТ-Капитал» заявила лишь о намерении признать «Крылья» банкротом. Мы действуем в рамках разработанного плана и закроем оставшиеся долговые обязательства перед «РТ-Капитал» до момента обращения истца в суд с соответствующим заявлением», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось, что «РТ-Капитал» уведомил клуб о намерении признать его несостоятельным через суд. Заявление компании появилось на сайте Федресурс. Не ранее 5 февраля и не позднее 20 февраля «РТ-Капитал» имеет право обратиться в арбитражный суд с требованием признать «Крылья» банкротом.

Материалы по теме
Председатель совета директоров «КС» Яковлев рассказал о погашении долгов клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android