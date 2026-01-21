В «Крыльях Советов» прокомментировали информацию о возможном банкротстве клуба

Председатель совета директоров самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал информацию о возможном банкротстве клуба.

«На сегодняшний день компания «РТ-Капитал» заявила лишь о намерении признать «Крылья» банкротом. Мы действуем в рамках разработанного плана и закроем оставшиеся долговые обязательства перед «РТ-Капитал» до момента обращения истца в суд с соответствующим заявлением», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось, что «РТ-Капитал» уведомил клуб о намерении признать его несостоятельным через суд. Заявление компании появилось на сайте Федресурс. Не ранее 5 февраля и не позднее 20 февраля «РТ-Капитал» имеет право обратиться в арбитражный суд с требованием признать «Крылья» банкротом.