«Карабах» — «Айнтрахт»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов — 2025/2026

Сегодня, 21 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором сыграют «Карабах» и франкфуртский «Айнтрахт». Встреча состоится на стадионе «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан). В качестве главного арбитра матча выступит Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария). Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Карабах»: Кохальски, Силва, Мустафазаде, Медина, Джафаргулиев, Бикальо, Янкович, Андраде, Зубир, Монтьель, Дуран.

«Айнтрахт»: Сантос, Кох, Теате, Браун, Коллинз, Кристенсен, Скири, Доан, Кнауфф, Узун, Ларссон.

Перед этой игрой «Карабах» с семью очками находится на 25-м месте в турнирной таблице Лиги чемпионов, «Айнтрахт» с четырьмя очками находится на 33-й строчке.