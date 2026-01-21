Скидки
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Карабах — Айнтрахт: стартовые составы команд на матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026, 21 января

«Карабах» — «Айнтрахт»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов — 2025/2026
Комментарии

Сегодня, 21 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором сыграют «Карабах» и франкфуртский «Айнтрахт». Встреча состоится на стадионе «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан). В качестве главного арбитра матча выступит Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария). Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Не начался
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Стартовые составы команд.

«Карабах»: Кохальски, Силва, Мустафазаде, Медина, Джафаргулиев, Бикальо, Янкович, Андраде, Зубир, Монтьель, Дуран.

«Айнтрахт»: Сантос, Кох, Теате, Браун, Коллинз, Кристенсен, Скири, Доан, Кнауфф, Узун, Ларссон.

Перед этой игрой «Карабах» с семью очками находится на 25-м месте в турнирной таблице Лиги чемпионов, «Айнтрахт» с четырьмя очками находится на 33-й строчке.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
