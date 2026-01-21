Скидки
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Роман Шишкин: у «Краснодара» есть зависимость от Кордобы, но пока прокатывает

Роман Шишкин: у «Краснодара» есть зависимость от Кордобы, но пока прокатывает
Комментарии

Экс-защитник «Краснодара» Роман Шишкин высказался о зависимости команды от колумбийского нападающего Джона Кордобы.

«Кордобе уже 32 года. Он уже немолод. Здесь вопрос о травматичности. Без Кордобы у «Краснодара» абсолютно другая игра. Есть зависимость, но пока эта зависимость прокатывает. Кордоба стабилен и малотравматичен. Есть эмоциональность, но ощущения, что эмоции идут на результат. Понятно, что были конфликты и карточки, но без эмоций футбола не бывает», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Джон Кордоба выступает за «Краснодар» с лета 2021 года. В 16 матчах Мир Российской Премьер-Лиги — 2025/2026 у колумбийца восемь голов и четыре результативные передачи. Всего за сезон нападающий забил 12 мячей и оформил шесть голевых передач в 24 играх.

