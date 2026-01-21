«Рубин» обыграл сербский ИМТ в первом матче при Артиге на зимних сборах

Казанский «Рубин» обыграл сербский ИМТ в первом матче на зимних сборах. Клуб Российской Премьер-Лиги одержал победу со счётом 3:1.

Счёт в матче открыл защитник казанцев Константин Нижегородов на 35-й минуте, реализовав 11-метровый удар. В конце первого тайма на 45+8-й минуте полузащитник Далер Кузяев увеличил преимущество «Рубина». Во втором тайме на 50-й минуте хавбек Никита Васильев сделал счёт разгромным, но сербский клуб отыграл один мяч через три минуты.

Отметим, что этот матч стал первым для нового главного тренера команды Франка Артиги. Ранее игроками руководил Рашид Рахимов.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России «Рубин» набрал 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.