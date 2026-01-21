Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» обыграл сербский ИМТ в первом матче при Артиге на зимних сборах

«Рубин» обыграл сербский ИМТ в первом матче при Артиге на зимних сборах
Комментарии

Казанский «Рубин» обыграл сербский ИМТ в первом матче на зимних сборах. Клуб Российской Премьер-Лиги одержал победу со счётом 3:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
21 января 2026, среда. 17:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
3 : 1
ИМТ Белград
Белград, Сербия
1:0 Нижегородов – 35'     2:0 Кузяев – 45+8'     3:0 Васильев – 50'     3:1 Кеита – 53'    

Счёт в матче открыл защитник казанцев Константин Нижегородов на 35-й минуте, реализовав 11-метровый удар. В конце первого тайма на 45+8-й минуте полузащитник Далер Кузяев увеличил преимущество «Рубина». Во втором тайме на 50-й минуте хавбек Никита Васильев сделал счёт разгромным, но сербский клуб отыграл один мяч через три минуты.

Отметим, что этот матч стал первым для нового главного тренера команды Франка Артиги. Ранее игроками руководил Рашид Рахимов.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России «Рубин» набрал 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

Материалы по теме
Баринов и другие перестановки в ЦСКА, много новостей из «Динамо». Главное в РПЛ за неделю
Баринов и другие перестановки в ЦСКА, много новостей из «Динамо». Главное в РПЛ за неделю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android