Экс-полузащитник «Динамо» Шиманьски перейдёт в «Ренн» — Романо

Полузащитник «Фенербахче» Себастьян Шиманьски перейдёт в «Ренн». За экс-футболиста московского «Динамо» французский клуб заплатит € 10,5 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети X.

По информации инсайдера, в скором времени польский игрок пройдёт медицинское обследование для перехода в «Ренн». В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник сыграл 24 матча в составе турецкого клуба во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 12 млн.

Шиманьски выступал за московское «Динамо» с 2019 по 2022 год, он провёл 77 игр в Российской Премьер-Лиге и отличился восемью забитыми мячами.