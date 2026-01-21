Опубликована символическая сборная Кубка Африки, Мане и Браим Диас в составе

Африканская конфедерация футбола (КАФ) представила символическую сборную завершившегося Кубка африканских наций. Форвард сборной Сенегала Садио Мане и вингер национальной команды Марокко Браим Диас вошли в команду лучших игроков турнира.
Символическая сборная Кубка африканских наций:
Вратарь: Яссин Буну (Марокко);
Защитники: Мусса Ньякате (Сенегал), Кэлвин Бейсси (Нигерия), Нуссайр Мазрауи, Ашраф Хакими (оба — Марокко);
Полузащитники: Идрисса Гейе, Пап Гейе (оба — Сенегал), Адемола Лукман (Нигерия);
Нападающие: Садио Мане (Сенегал), Браим Диас (Марокко), Виктор Осимхен (Нигерия).
Фото: Confederation of African Football
Полузащитник Пап Гейе принёс сборной Сенегала победу в турнире, забив в дополнительное время в финале с Марокко (1:0 д. вр.) на 94-й минуте. На 90+24-й минуте марокканец Браим Диас не реализовал пенальти, пробив «паненкой».