Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Опубликована символическая сборная Кубка Африки, Мане и Браим Диас в составе

Опубликована символическая сборная Кубка Африки, Мане и Браим Диас в составе
Африканская конфедерация футбола (КАФ) представила символическую сборную завершившегося Кубка африканских наций. Форвард сборной Сенегала Садио Мане и вингер национальной команды Марокко Браим Диас вошли в команду лучших игроков турнира.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'    

Символическая сборная Кубка африканских наций:

Вратарь: Яссин Буну (Марокко);

Защитники: Мусса Ньякате (Сенегал), Кэлвин Бейсси (Нигерия), Нуссайр Мазрауи, Ашраф Хакими (оба — Марокко);

Полузащитники: Идрисса Гейе, Пап Гейе (оба — Сенегал), Адемола Лукман (Нигерия);

Нападающие: Садио Мане (Сенегал), Браим Диас (Марокко), Виктор Осимхен (Нигерия).

Фото: Confederation of African Football

Полузащитник Пап Гейе принёс сборной Сенегала победу в турнире, забив в дополнительное время в финале с Марокко (1:0 д. вр.) на 94-й минуте. На 90+24-й минуте марокканец Браим Диас не реализовал пенальти, пробив «паненкой».

