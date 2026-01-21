Скидки
Эдин Джеко в ближайшее время перейдёт в «Шальке» — Плеттенберг

Эдин Джеко в ближайшее время перейдёт в «Шальке» — Плеттенберг
Комментарии

Нападающий «Фиорентины» Эдин Джеко в ближайшее время пополнит состав «Шальке». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, вчера трансфер был согласован устно с самим игроком, а сегодня немецкий клуб смог договориться с итальянским. В ближайшие дни футболист пройдёт медицинский осмотр.

В нынешнем сезоне футболист провёл 18 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу. В сезоне-2024/2025, выступая за «Фенербахче», игрок отметился 14 голами и четырьмя передачами за 37 игр. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость Джеко составляет € 1,5 млн.

