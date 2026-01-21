Полиция Мадрида изъяла абонементы «Реала» у перекупщицы билетов перед матчем ЛЧ — El Mundo

Полиция Мадрида провела операцию, в ходе которой было изъято 63 абонемента на матчи «Реала». Билеты незаконно перепродавались за несколько часов до игры с «Монако». Женщина, подозреваемая в этом преступлении, предлагала сезонные абонементы по ценам от € 200 до € 2000 возле стадиона «Бернабеу». Об этом сообщает El Mundo.

Арестованная считается королевой перекупщиков билетов и имеет опыт в подобных преступлениях. Ей более 50 лет, и она часто посещает рестораны, чтобы привлечь клиентов. В момент задержания сотрудники полиции обнаружили несколько конвертов на прилавке, в каждом из которых находились сезонные абонементы на матчи «Реала», зарегистрированные на имя владельца. Хотя эти абонементы можно бесплатно сдавать в аренду, женщина использовала их для перепродажи.

По словам полиции, стоимость билетов варьировалась от € 200 до € 2000 в зависимости от матча и места на стадионе. Женщина заранее связывалась с владельцами абонементов, чтобы узнать цены, по которым они хотят их перепродать. К каждому билету она добавляла комиссию в размере около € 200. На момент задержания ей удалось заработать € 2000.

Теперь изъятые абонементы будут возвращены клубу Флорентино Переса, который примет меры против их владельцев, включая лишение членства и дисквалификацию на один или несколько сезонов. Параллельно полиция начинает дело о санкциях за перепродажу билетов.