Суд Рио-де-Жанейро может арестовать недвижимость Жерсона из-за неуплаты налогов

Мэрия Рио-де-Жанейро подала в суд на полузащитника «Крузейро» Жерсона, ранее выступавшего за санкт-петербургский «Зенит», из-за неуплаты налогов в размере 54 000 бразильских реалов (€ 8 650). Если футболист не выплатит данную сумму, у него могут арестовать счета и недвижимость в Бразилии. Об этом сообщает ESPN.

Ранее в прессе появлялась информация, что «Фламенго» также подал иск на бразильца и планирует отсудить у футболиста более 42,7 млн реалов (€ 6,5 млн). При этом издание пыталось связаться с отцом и агентом игрока, но сделать это не удалось.

Жерсон покинул «Зенит» спустя менее полугода после перехода. Летом 2025-го сине-бело-голубые приобрели игрока сборной Бразилии у «Фламенго». В российском клубе игрок провёл 15 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.