Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суд Рио-де-Жанейро может арестовать недвижимость Жерсона из-за неуплаты налогов

Суд Рио-де-Жанейро может арестовать недвижимость Жерсона из-за неуплаты налогов
Комментарии

Мэрия Рио-де-Жанейро подала в суд на полузащитника «Крузейро» Жерсона, ранее выступавшего за санкт-петербургский «Зенит», из-за неуплаты налогов в размере 54 000 бразильских реалов (€ 8 650). Если футболист не выплатит данную сумму, у него могут арестовать счета и недвижимость в Бразилии. Об этом сообщает ESPN.

Ранее в прессе появлялась информация, что «Фламенго» также подал иск на бразильца и планирует отсудить у футболиста более 42,7 млн реалов (€ 6,5 млн). При этом издание пыталось связаться с отцом и агентом игрока, но сделать это не удалось.

Жерсон покинул «Зенит» спустя менее полугода после перехода. Летом 2025-го сине-бело-голубые приобрели игрока сборной Бразилии у «Фламенго». В российском клубе игрок провёл 15 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

Материалы по теме
«Эти качества делают его ключевым в организации игры». Кого «Зенит» берёт вместо Жерсона
«Эти качества делают его ключевым в организации игры». Кого «Зенит» берёт вместо Жерсона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android