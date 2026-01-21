Скидки
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Роберт Левандовски может продолжить карьеру в МЛС — Плеттенберг

Комментарии

37-летний форвард «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски летом может перейти в один из клубов МЛС. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, североамериканская лига всерьёз рассматривает перспективу сотрудничества с польским футболистом, самому игроку это также интересно.

Другими вариантами для Роберта Левандовского являются Саудовская Аравия, либо продолжение карьеры в Европе. Срок действия соглашения футболиста с «Барселоной» рассчитан до июня 2026 года. Вариант с завершением карьеры ближайшим летом игрок не рассматривает.

