Роберт Левандовски может продолжить карьеру в МЛС — Плеттенберг

37-летний форвард «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски летом может перейти в один из клубов МЛС. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, североамериканская лига всерьёз рассматривает перспективу сотрудничества с польским футболистом, самому игроку это также интересно.

Другими вариантами для Роберта Левандовского являются Саудовская Аравия, либо продолжение карьеры в Европе. Срок действия соглашения футболиста с «Барселоной» рассчитан до июня 2026 года. Вариант с завершением карьеры ближайшим летом игрок не рассматривает.