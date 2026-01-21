Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Три ключевых игрока «Челси» хотят продлить контракты на улучшенных условиях — BBC

Три ключевых игрока «Челси» хотят продлить контракты на улучшенных условиях — BBC
Комментарии

Три ключевых игрока «Челси» намерены продлить свои контракты на более выгодных условиях. Полузащитники Мойсес Кайседо и Энцо Фернандес и защитник Ливай Колуилл выразили желание остаться в клубе и подписать новые, улучшенные соглашения. Однако, по информации BBC, «Челси» планирует отложить любые переговоры о продлении контрактов до лета.

На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 34 очками после 22 матчей. Отставание от четвёртого места составляет всего два очка, что сохраняет шансы на попадание в зону Лиги чемпионов. Следующий матч «Челси» состоится сегодня, 21 января, с «Пафосом» в рамках 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Пафос
Пафос, Кипр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Лиам Росеньор поделился ожиданиями от матча «Челси» с «Пафосом» в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android