Три ключевых игрока «Челси» хотят продлить контракты на улучшенных условиях — BBC
Три ключевых игрока «Челси» намерены продлить свои контракты на более выгодных условиях. Полузащитники Мойсес Кайседо и Энцо Фернандес и защитник Ливай Колуилл выразили желание остаться в клубе и подписать новые, улучшенные соглашения. Однако, по информации BBC, «Челси» планирует отложить любые переговоры о продлении контрактов до лета.
На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 34 очками после 22 матчей. Отставание от четвёртого места составляет всего два очка, что сохраняет шансы на попадание в зону Лиги чемпионов. Следующий матч «Челси» состоится сегодня, 21 января, с «Пафосом» в рамках 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Пафос
Пафос, Кипр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
