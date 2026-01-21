Холанд прокомментировал новость, что игроки «Сити» вернут фанатам деньги за матч ЛЧ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал новость, что футболисты клуба вернут деньги за билеты болельщикам, посетившим матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором «горожане» уступили «Будё-Глимт» (1:3). Команды играли на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия).

«Не могли оставить вашу поддержку без ответа, теперь мы должны вместе изменить ситуацию к лучшему», — написал Холанд в соцсети X, репостнув публикацию с новостью о возврате средств футболистами болельщикам клуба.

По данным СМИ, инициатива принадлежит Холанду и трём его одноклубникам: Родри, Рубену Диашу и Бернарду Силве. Сообщается, что общая сумма за билеты, которая будет возвращена, составляет € 10 760.