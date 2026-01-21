Скидки
Холанд прокомментировал новость, что игроки «Сити» вернут фанатам деньги за матч ЛЧ
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал новость, что футболисты клуба вернут деньги за билеты болельщикам, посетившим матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором «горожане» уступили «Будё-Глимт» (1:3). Команды играли на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Хёг – 22'     2:0 Хёг – 24'     3:0 Хёуге – 58'     3:1 Шерки – 60'    
Удаления: нет / Родри – 62'

«Не могли оставить вашу поддержку без ответа, теперь мы должны вместе изменить ситуацию к лучшему», — написал Холанд в соцсети X, репостнув публикацию с новостью о возврате средств футболистами болельщикам клуба.

По данным СМИ, инициатива принадлежит Холанду и трём его одноклубникам: Родри, Рубену Диашу и Бернарду Силве. Сообщается, что общая сумма за билеты, которая будет возвращена, составляет € 10 760.

