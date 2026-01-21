Холанд прокомментировал новость, что игроки «Сити» вернут фанатам деньги за матч ЛЧ
Поделиться
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал новость, что футболисты клуба вернут деньги за билеты болельщикам, посетившим матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором «горожане» уступили «Будё-Глимт» (1:3). Команды играли на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия).
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Хёг – 22' 2:0 Хёг – 24' 3:0 Хёуге – 58' 3:1 Шерки – 60'
Удаления: нет / Родри – 62'
«Не могли оставить вашу поддержку без ответа, теперь мы должны вместе изменить ситуацию к лучшему», — написал Холанд в соцсети X, репостнув публикацию с новостью о возврате средств футболистами болельщикам клуба.
По данным СМИ, инициатива принадлежит Холанду и трём его одноклубникам: Родри, Рубену Диашу и Бернарду Силве. Сообщается, что общая сумма за билеты, которая будет возвращена, составляет € 10 760.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 января 2026
-
21:51
-
21:50
-
21:39
-
21:25
-
21:14
-
21:11
-
21:02
-
21:00
-
20:55
-
20:51
-
20:51
-
20:50
-
20:48
-
20:45
-
20:30
-
20:27
-
20:27
-
20:24
-
20:19
-
20:10
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:52
-
19:47
-
19:47
-
19:45
-
19:37
-
19:33
-
19:25
-
19:23
-
19:23
-
19:20