Нападающий «Зенита» Мантуан рассказал, о чём мечтает в ближайшей перспективе

Бразильский нападающий «Зенита» Густаво Мантуан ответил, чего мечтает достичь в ближайшей перспективе.

«Моя мечта на ближайшее будущее — вновь выиграть чемпионство с «Зенитом». А мечта на дистанции — сыграть на чемпионате мира в составе сборной Бразилии, защищая цвета моей национальной команды», — приводит слова Мантуана официальный сайт клуба с берегов Невы.

В 23 матчах текущего клубного сезона Густаво Мантуан забил четыре гола и отдал три голевые передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

На данный момент клуб с берегов Невы располагается на втором месте в турнирной таблице Мир РПЛ.