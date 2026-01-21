Мадридский «Реал» сделал отсылку на песню Эминема после победы над «Монако»
Мадридский «Реал» опубликовал пост в социальной сети X с фотографией флангового нападающего Франко Мастантуоно и подписью: The REAL Slim Shady (с английского: «Настоящий Слим Шейди». — Прим. «Чемпионата») после матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Монако». Игра закончилась разгромной победой мадридцев (6:1), аргентинский вингер забил один из мячей.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
6 : 1
Монако
Монако, Монако
1:0 Мбаппе – 5' 2:0 Мбаппе – 26' 3:0 Мастантуоно – 51' 4:0 Керер – 55' 5:0 Винисиус Жуниор – 63' 5:1 Тезе – 72' 6:1 Беллингем – 80'
Тем самым испанский клуб сделал отсылку на песню The real Slim Shady известного американского рэпера Эминема. Для исполнителя это был первый трек, занявший первое место в музыкальных чартах.
В нынешнем сезоне Мастантуоно провёл 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил три гола. Аргентинец выступает за «Реал» с августа 2025 года, перейдя из «Ривер Плейт» за € 45 млн.
