Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мадридский «Реал» сделал отсылку на песню Эминема после победы над «Монако»

Мадридский «Реал» сделал отсылку на песню Эминема после победы над «Монако»
Комментарии

Мадридский «Реал» опубликовал пост в социальной сети X с фотографией флангового нападающего Франко Мастантуоно и подписью: The REAL Slim Shady (с английского: «Настоящий Слим Шейди». — Прим. «Чемпионата») после матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Монако». Игра закончилась разгромной победой мадридцев (6:1), аргентинский вингер забил один из мячей.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
6 : 1
Монако
Монако, Монако
1:0 Мбаппе – 5'     2:0 Мбаппе – 26'     3:0 Мастантуоно – 51'     4:0 Керер – 55'     5:0 Винисиус Жуниор – 63'     5:1 Тезе – 72'     6:1 Беллингем – 80'    

Тем самым испанский клуб сделал отсылку на песню The real Slim Shady известного американского рэпера Эминема. Для исполнителя это был первый трек, занявший первое место в музыкальных чартах.

В нынешнем сезоне Мастантуоно провёл 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил три гола. Аргентинец выступает за «Реал» с августа 2025 года, перейдя из «Ривер Плейт» за € 45 млн.

Материалы по теме
Сегодняшний «Реал» — самая парадоксальная команда мира. Зачем и почему?
Сегодняшний «Реал» — самая парадоксальная команда мира. Зачем и почему?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android