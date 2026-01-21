Мадридский «Реал» сделал отсылку на песню Эминема после победы над «Монако»

Мадридский «Реал» опубликовал пост в социальной сети X с фотографией флангового нападающего Франко Мастантуоно и подписью: The REAL Slim Shady (с английского: «Настоящий Слим Шейди». — Прим. «Чемпионата») после матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Монако». Игра закончилась разгромной победой мадридцев (6:1), аргентинский вингер забил один из мячей.

Тем самым испанский клуб сделал отсылку на песню The real Slim Shady известного американского рэпера Эминема. Для исполнителя это был первый трек, занявший первое место в музыкальных чартах.

В нынешнем сезоне Мастантуоно провёл 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил три гола. Аргентинец выступает за «Реал» с августа 2025 года, перейдя из «Ривер Плейт» за € 45 млн.