«Спартак» продолжает переговоры по Саусю. Личный контракт не станет проблемой

«Спартак» осведомлён о личных запросах футболиста «Балтики» Владислава Сауся. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Финансовые условия игрока не станут проблемой для московского клуба.

Успех сделки будет зависеть от суммы трансфера и договорённости по ней. Ранее издание «РБ Спорт» сообщало, что «Балтика» хочет 350 млн рублей за россиянина

Саусь выступает за калининградскую «Балтику» с лета 2024 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 19 матчах в составе калининградцев в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. На счету латераля гол и две результативные передачи.