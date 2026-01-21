Яя Туре опроверг слухи о своих высказываниях по финалу Кубка африканских наций

Бывший футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре опроверг информацию о своих высказываниях, касающихся финала Кубка африканских наций. В социальных сетях появились цитаты, которые якобы принадлежат ему. Однако Туре заявил, что эти высказывания не соответствуют действительности.

«В интернете циркулируют некоторые цитаты о финале Кубка африканских наций, которые приписывают мне. Чтобы было совершенно ясно, я не давал никаких интервью и ни с кем не разговаривал о финале, поэтому эти цитаты не мои и не должны приписываться мне», — отметил Яя Туре в сообщении в соцсети Х.

Финал Кубка африканских наций состоялся между сборными Сенегала и Марокко, в котором победу одержала сборная Сенегала.