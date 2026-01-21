Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Яя Туре опроверг слухи о своих высказываниях по финалу Кубка африканских наций

Яя Туре опроверг слухи о своих высказываниях по финалу Кубка африканских наций
Комментарии

Бывший футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре опроверг информацию о своих высказываниях, касающихся финала Кубка африканских наций. В социальных сетях появились цитаты, которые якобы принадлежат ему. Однако Туре заявил, что эти высказывания не соответствуют действительности.

«В интернете циркулируют некоторые цитаты о финале Кубка африканских наций, которые приписывают мне. Чтобы было совершенно ясно, я не давал никаких интервью и ни с кем не разговаривал о финале, поэтому эти цитаты не мои и не должны приписываться мне», — отметил Яя Туре в сообщении в соцсети Х.

Финал Кубка африканских наций состоялся между сборными Сенегала и Марокко, в котором победу одержала сборная Сенегала.

Материалы по теме
Президент ФИФА Инфантино осудил сборную Сенегала после скандала в финале Кубка Африки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android