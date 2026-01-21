«Славия» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов — 2025/2026

Сегодня, 21 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором сыграют «Славия» и «Барселона». Встреча состоится на стадионе «Фортуна Арена» (Прага, Чехия). В качестве главного арбитра матча выступит Крис Кавана (Ланкашир, Англия). Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Славия»: Станек, Голеш, Зима, Халоупек, Мозес, Оскар Дорли, Провод, Садилек, Саньянг, Хоры, Кушей.

«Барселона»: Гарсия, Мартин, Бальде, Эрик Гарсия, Кунде, Педри, де Йонг, Фермин Лопес, Рафинья, Руни Барджи, Левандовски.

Перед этой игрой «Славия» с тремя очками находится на 34-м месте в турнирной таблице Лиги чемпионов, «Барселона» с 10 очками находится на 15-й строчке.

В минувшем туре пражская команда уступила «Тоттенхэму» со счётом 0:3, а каталонский клуб одержал победу над франкфуртским «Айнтрахтом» (2:1). В следующем туре «Славия» встретится с «Пафосом» (28 января), а «Барселона» — с «Копенгагеном» (28 января).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.