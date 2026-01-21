Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Карабах» — «Айнтрахт»: Шаиби вывел немецкую команду вперёд на 78-й минуте

«Карабах» — «Айнтрахт»: Шаиби вывел немецкую команду вперёд на 78-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором играют «Карабах» и франкфуртский «Айнтрахт». Встреча проходит на стадионе «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан). В качестве главного арбитра матча выступает Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария). На данный момент счёт 2:1 в пользу немецкой команды. Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
3 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1:0 Дуран – 4'     1:1 Узун – 10'     1:2 Шаиби – 78'     2:2 Дуран – 80'     3:2 Мустафазаде – 90+4'    

На 78-й минуте Фарес Шаиби реализовал пенальти и обеспечил немецкой команде преимущество. Ранее, на четвёртой минуте, Камило Дуран открыл счёт в этой игре и вывел азербайджанскую команду вперёд. На 11-й минуте Джан Узун забил ответный мяч.

«Карабах» с семью очками находится на 25-м месте в турнирной таблице Лиги чемпионов, «Айнтрахт» с четырьмя очками располагается на 33-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Бавария» заинтересована в подписании 14-летнего брата Ленарта Карла из «Айнтрахта» — Bild
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android