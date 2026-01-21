Скидки
Экс-игрок «Химок» Шумских: в клубе как‑то отметили меня на доске почёта

Бывший защитник «Химок» Алексей Шумских рассказал, что на протяжении определённого времени его фотография находилась на доске почёта подмосковного клуба.

— Что запомнилось кроме того, что вы носили там [в «Химках»] ирокез?
— Что меня как‑то отметили на доске почёта (смеётся).

— Это как? Это что за пережиток прошлого?
— Перед ареной клуба есть аллея, а впереди — администрация, рядом живёт сестра моей жены. И она присылает фото и говорит, что там Лёша висит на доске почёта. И действительно я там какое‑то время был.

— За что?
— Не знаю. Был там как гордость «Химок», ещё когда играл, — рассказал Шумских в эфире «Матч Премьер».

