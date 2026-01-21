Бубнов — о Евсееве: что у него стабильно — это пресс-конференции, Дзюба и Карпин отдыхают

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о назначении россиянина Вадима Евсеева на пост главного тренера махачкалинского «Динамо». Ранее специалист работал в ряде клубов, включая «Черноморец», «Кубань», «Факел» и «Уфу».

«Я проанализировал весь тренерский путь Евсеева, посмотрел. Один год максимум, как правило, он решает задачу, а на следующий год его убирают. Выстроить атакующую игру очень тяжело, кризисные менеджеры не за счёт атакующего футбола работают.

Что у него стабильно — это пресс-конференции, мне сейчас говорят: «Теперь мы покайфуем, наконец-то придёт человек, который нас веселить будет». А он красавец, ему равных нет на пресс-конференциях. Карпин, там, Дзюба, они все отдыхают», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».