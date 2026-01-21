Скидки
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
«Реал» выставил на игру с «Монако» самый молодой стартовый состав в ЛЧ с матча с ЦСКА

«Реал» выставил на игру с «Монако» самый молодой стартовый состав в ЛЧ с матча с ЦСКА
«Реал» со счётом 6:1 разгромил «Монако» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Что примечательно, в этой игре «сливочные» выставили свой самый молодой стартовый состав в данном турнире с 2018 года. Об этом сообщает Opta Sport.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
6 : 1
Монако
Монако, Монако
1:0 Мбаппе – 5'     2:0 Мбаппе – 26'     3:0 Мастантуоно – 51'     4:0 Керер – 55'     5:0 Винисиус Жуниор – 63'     5:1 Тезе – 72'     6:1 Беллингем – 80'    

Средний возраст футболистов «Королевского клуба» в этой игре составил 24 года 152 дня, что является рекордным показателем для этой команды в ЛЧ с декабря 2018-го. Тогда «Реал» играл с ЦСКА, средний возраст команды был 24 года 100 дней.

«Реал» выбрал на игру с «Монако» следующий стартовый состав: Куртуа (33 года), Вальверде (27 лет), Асенсио (22 года), Хёйсен (20 лет), Камавинга (23 года), Гюлер (20 лет), Тчуамени (25 лет), Беллингем (22 года), Мастантуоно (18 лет), Винисиус Жуниор (25 лет), Мбаппе (27 лет).

На данный момент «Реал» с 15 очками располагается на второй строчке в сводной таблице Лиги чемпионов.

